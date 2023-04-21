Цены на жилье в Крыму опять пошли в рост

В России ожидается охлаждение на рынке жилой недвижимости и снижение цен в среднем на 5%. Эксперты объясняют такие прогнозы снижением потребительского спроса и отсутствием уверенности, что дешевая ипотека сохранится в прежнем объеме и на прежних условиях. Однако в Крыму отмечается рост средневзвешенной цены квадратного метра в экспозиции по всем типам лотов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно исследованию, проведенному аналитиками IDEM с использованием платформы bnMAP.Pro, наибольший рост по итогам марта зафиксирован на двухкомнатные квартиры – плюс 7,3%, до 176,1 тысячи рублей «за квадрат». Доля «двушек» в экспозиции составляет 22%.

46% всех лотов в экспозиции приходится на однокомнатные квартиры. Средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте выросла на 5,6% и превысила 184 тысячи рублей за квадратный метр.

Отметим, что в небольших студиях стоимость квадрата выше: в марте этот показатель вырос более чем на 2%, а средняя цена составила 220,6 тысячи. Доля этого сегмента в экспозиции достаточно высока – 26%.

А вот на «трешки» приходится всего 5%. Здесь рост небольшой – всего 0,8%, до 175,5 тысяч рублей.

Цена на четырехкомнатные квартиры осталась практически без изменений (+0,04%). Стоимость квадратного метра в этом сегменте самая высокая – почти 264 тысячи рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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