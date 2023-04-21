УПЦ сообщила о захвате украинскими силовиками православного семинариста и блогера в Лавре

Силовики задержали студента Киевской духовной семинарии Михаила Працюка за то, что он снимал незаконный захват украинской полицией и СБУ сооружений Киево-Печерской Лавры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви.

«Михаил на личной странице в соцсети вел прямые эфиры, во время которых освещал ситуацию вокруг Киево-Печерского монастыря, в частности, фиксировал в прямом эфире незаконные действия с применением физической силы против верующих со стороны представителей государственного заповедника и полиции на территории Лавры. Михаила во время съемки посадили в авто, на его требование вызвать адвоката, которое он озвучил перед сотнями своих зрителей, не ответили и просто выключили камеру», – говорится в заявлении.

Отметим, что киевский режим приступил к силовому захвату монастыря и церквей Киево-Печерской Лавры УПЦ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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