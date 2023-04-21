В Польше создадут центр восстановления подбитых на Украине «Леопардов»

В Польше планируют создать Центр техобслуживания и восстановления танков Leopard 2 для Украины.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников по итогам встречи в формате «Рамштайн».
Параллельно глава Пентагона Остин заявил, что «только за последние несколько месяцев мы предоставили оборудование и обучение для поддержки еще девяти бронетанковых бригад для Украины».
Также обсуждается дополнительная поставка самолётов Киеву.
«Что касается самолетов, страны НАТО – Польша, Словакия – уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолетов, это будет обсуждаться на встрече сегодня», – сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube