В Польше создадут центр восстановления подбитых на Украине «Леопардов»

В Польше планируют создать Центр техобслуживания и восстановления танков Leopard 2 для Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников по итогам встречи в формате «Рамштайн».

Параллельно глава Пентагона Остин заявил, что «только за последние несколько месяцев мы предоставили оборудование и обучение для поддержки еще девяти бронетанковых бригад для Украины».

Также обсуждается дополнительная поставка самолётов Киеву.

«Что касается самолетов, страны НАТО – Польша, Словакия – уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолетов, это будет обсуждаться на встрече сегодня», – сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Симферополь, Валентин Карамазов

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