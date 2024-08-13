Аксенов назначил врио министра транспорта Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о назначении временно исполняющей обязанности министра транспорта республики. Людмилы Олейник.

Ранее Олейник занимала должность заместителя министра транспорта РК – начальника управления экономики и финансов, уточняется в документе, который опубликован на официальном сайте правительства республики.

Прежний министр транспорта Крыма Николай Лукашенко на прошлой неделе покинул этот пост по собственному желанию. Как пояснял Аксенов, решение было принято в рамках плановой ротации кадров.

Симферополь, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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