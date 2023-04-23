В Киеве сообщают о возобновлении наступления ВС РФ на Угледар

В ближайшее время российские войска предпримут ещё одну попытку штурма Угледара. Артподготовка уже началась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель объединённого пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский.

По его словам, ВС РФ сейчас интенсивно «разбирают» дома, «чтобы ВСУ не могли держать оборону в городе».

Между тем, сегодня журналист немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке сообщил, что украинские войска отошли с последних удерживаемых участков около центра Бахмута (Артёмовск) и отступили на запад от железнодорожных путей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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