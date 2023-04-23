В Киеве заявляют о первом поставленном на боевое дежурство ЗРК «Patriot»

Один дивизион ЗРК «Patriot» уже на боевом дежурстве на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он опубликовал в соцсети фото на фоне американского комплекса ПВО, якобы сделанное на Украине.

«Сделал себе селфи на память... Один из дивизионов уже заступил на боевое дежурство, работает... Другие, нам обещанные, в пути к своим будущим позициям. Будем надеяться, что будут результаты и в отношении российских самолетов, в частности», – высказался Игнат.

Симферополь, Валентин Карамазов

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