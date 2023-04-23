Посол КНР во Франции: Крым всегда был российским, а Украина и Прибалтика – не пойми что

Постсоветские страны «не имеют эффективного статуса в международном праве», а принадлежность Крыма «зависит от того, как вы воспринимаете проблему».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью французскому телеканалу LCI заявил посол Китая во Франции Лю Шайе.

Китайский дипломат отметил, что «не существует международного соглашения, которое бы материализовало статус суверенной страны» за постсоветскими государствами Восточной Европы (в первую очередь, имелись в виду Украина и страны Прибалтики).

Что касается принадлежности Крыма, Лу Шайе заявил, что «это зависит от того, как вы воспринимаете проблему» и добавил, что «это не так просто». Он также подчеркнул, что Крым «был российским изначально».

Симферополь, Иван Капустин

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