Контрнаступлению ВСУ мешает сильная грязь на фронте из-за непогоды. Атака на позиции ВС РФ начнётся через месяц.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур по итогам встречи западных глав военных ведомств «Рамштайн».

«Если послушать мнения, звучавшие на базе Рамштайн, то может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два», – сказал он.

Певкур также добавил, что танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении ВСУ. Он уверяет, что на Украине «уже много западной техники, а также довольно много ее находится на пути туда».

«Самым большим препятствием для контрнаступления, которое, вероятно, состоится, является погода. Погода довольно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжелой техники. Украинцы скорее ждут улучшения погоды, чтобы приступить к более масштабному освобождению территорий», – уверяет Ханно Певкур.

Между тем, представители киевского режима ежедневно жалуются, что им не хватает целого ряда вооружений для наступления.

Симферополь, Валентин Карамазов

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