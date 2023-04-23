В ВСУ заявляют, что у России опять «кончились ракеты»

Россия осенью и зимой прошлого года якобы опустошила свои запасы ракеты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Осенью и зимой Россия выпустила большое количество ракет. Ей не удастся накопить даже треть за оставшийся до осени период. Производство длится довольно долго, в условиях санкций осуществлять его непросто», – рассуждает он.

По словам Игната, РФ будет вынуждена обратиться за помощью к другим странам, чтобы пополнить свой довоенный арсенал.

«Им удастся что-то накопить, но такой потенциал, который они накапливали десятилетиями, вряд ли получится», – успокаивает украинцев Игнат.

Отметим, украинские официальные лица с марта месяца прошлого года регулярно заявляют о том, что у ВС РФ «вот-вот закончатся ракеты».

Симферополь, Валентин Карамазов

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