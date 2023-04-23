В Литве переполох: мужчинам приходят уведомления об отправке на украинский фронт

Жителям Литвы присылают письма об отправке «на войну на Украину».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявляет Минобороны страны.
В ведомстве заверили граждан, что письма фейковые.
«Злоумышленники используют для распространения этой информации специально созданный домен, они рассылают письма, в которых указывают, что проходит призыв граждан Литвы в армию, а после службы их пошлют воевать в Украину», – говорится в специальном опровержении.
В министерстве добавили, что литовско-польско-украинская бригада действительно существует, однако «она работает по отдельному мандату».
Симферополь, Валентин Карамазов
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