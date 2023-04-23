В Литве переполох: мужчинам приходят уведомления об отправке на украинский фронт

Жителям Литвы присылают письма об отправке «на войну на Украину».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявляет Минобороны страны.

В ведомстве заверили граждан, что письма фейковые.

«Злоумышленники используют для распространения этой информации специально созданный домен, они рассылают письма, в которых указывают, что проходит призыв граждан Литвы в армию, а после службы их пошлют воевать в Украину», – говорится в специальном опровержении.

В министерстве добавили, что литовско-польско-украинская бригада действительно существует, однако «она работает по отдельному мандату».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»