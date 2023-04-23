Украинский философ: Ничего не получится – у нас нет стратегии по развалу России

Победить Россию вооружённым путём невозможно, а для её развала, подобно СССР, – нет никакой вменяемой стратегии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине философ Сергей Дацюк, в своё время поддержавший оба майдана в Киеве.

«Чтобы Россию превратить в руины или разделить – с этим надо работать. Карты по разделению я видел, красиво. Но возникает только один вопрос – вы как этого собираетесь добиться? Расскажите мне про инструмент, как вы собираетесь это сделать с ядерным государством? У них в Конституции записано, что, в случае деления, они будут отвечать ядерным ударом», – отметил он.

«Чтобы СССР распался, кто-то должен был изобрести очень сложную стратегию, обойти по многим направлениям, и сделать так, чтобы Советский Союз распался. Скажите мне, можно сейчас утверждать, что на Украине есть такая сложная стратегия, о которой мы не знаем, по которой мы обойдём Россию и приведём её к самораспаду?..», – риторически заключил Дацюк.

Симферополь, Валентин Карамазов

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