Украинский генерал грозится «выводом из строя» российских АЭС

Украина не должна терпеть потерю Запорожской АЭС. И если её сейчас невозможно вернуть, то следует совершить диверсию против АЭС на территории России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

«Мы чётко понимаем, что, если вы хотите делать какие-то вещи против нашей атомной станции, но ведь вы имеете и собственные атомные станции, на территории РФ. И почему-то русские думают, что мы туда не полезем. А если будет поставлена задача, и будут правильно взвешены риски, то мы можем также сделать захват их атомных станций», – рассуждал он.

«На войне, если вы шантажируете, то и мы не будем джентльменами, подставляющими щёку, если вы нас ударили. Мы с разворота лупанём и рукой, и ногой. Они воспринимают только силу. У них тоже есть атомные станции. И в некоторых моментах проще не освобождать ЗАЭС, а захватить или вывести из строя атомную станцию на территории РФ, вот и всё», – приводит слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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