Позиция Германии, отказавшейся в 2008 году предоставить Киеву ПДЧ в НАТО, якобы послужила причиной начала СВО на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

«Если бы Германия не пыталась затянуть вступление Украины в НАТО, если бы Украину пригласили в Альянс много лет назад в Мюнхене, то сегодня войны на Украине не было бы», – уверяет он.

По словам Вавжика, страны Западной Европы, Франция и Германия в целом всегда были против присоединения Украины к Европейскому Союзу или Североатлантическому Альянсу.

Он также добавил, что Польша выступает за членство Украины в НАТО.

«По нашему мнению, чем быстрее это произойдет, тем лучше, потому что это будет залогом безопасности не только для Украины и Польши, но и всего региона», – расуждает польский дипломат.

Отметим, что, по словам президента РФ и главы МИД России, именно «военное освоение территории Украины» блоком НАТО послужило одной из причин СВО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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