Крымчанин погиб при взрыве боеприпаса времен ВОВ

В Крыму мужчина подорвался на боеприпасе в прибрежной зоне на юго-востоке полуострова. В результате полученных ранений крымчанин скончался, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв произошел 23 апреля в прибрежной зоне у поселка Приветное, жертвой стал местный житель. По предварительной информации, сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»