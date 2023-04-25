Киев потребовал не связывать свою атаку на Севастополь с зерновой сделкой

На Украине признали, что стоят за атакой надводных беспилотников на бухту Севастополя утром 24 апреля.

При этом там поспешили опровергнуть заявление Минобороны РФ, что это ставит под угрозу работу зернового коридора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с заявлением выступил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты. Когда речь идет о подконтрольной Украине территории… Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, которые касается зернового коридора», – сказал он.

Напомним, ранее глава Мнобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытки ВСУ атаковать Крым, используя зерновой коридор, ставят под угрозу зерновую сделку.

Симферополь, Валентин Карамазов

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