Симферопольские чиновники обирали спортивные школы и федерации

Экс-руководитель управления молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя вместе с подчиненными пошли под суд за получение взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, начальница с двумя сотрудниками управления на протяжении нескольких лет получали от представителей общественных спортивных объединений взятки в размере 10% от суммы выделяемых из бюджета денежных средств на субсидирование возмещения затрат на планируемые спортивные мероприятия.

В ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю уточнили, что «плательщиками» были руководители симферопольских спортшкол, молодежных центров, президенты спортивных федераций, которые отдавали чиновникам от 17 тысяч до 400 тысяч рублей «за общее покровительство и отсутствие искусственно созданных препятствий в работе».

В апреле 2022 года после получения очередной взятки подельников задержали сотрудники УФСБ.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя.

Симферополь, Олег Яковенко

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