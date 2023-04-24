В Черном море обнаружено огромное нефтяное пятно

А акватории Черно моря обнаружено огромное пятно из нефтепродуктов.
Как сообщили РИА «Новый День» в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора, пятно, площадь которого составляет 40 тысяч квадратных метров, находится у Новороссийска. Загрязнение выявили рядом с причалами ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП».
На месте происшествия были взяты пробы. Предполагается, что в воду попало дизельное топливо.
В компании, занимающейся перевалкой грузов, провела проверку прокуратура.
После установления всех обстоятельств происшествия, специалисты оценят ущерб.
Новороссийск, Мирослава Мельник
© 2023, РИА «Новый День»
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