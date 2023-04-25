Минобороны РФ: Попытки атаковать Крым ставят под угрозу зерновую сделку

Попытки ВСУ атаковать Крым ставят под угрозу зерновую сделку.

Напомним, зерновая сделка была подписана в Стамбуле 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. Две последние стороны выступают гарантами выполнения инициативы, при этом Россия и Украина заключили соглашения с Турцией и ООН по отдельности.

Первая часть сделки, касающаяся экспорта украинских зерновых, предусматривает создание морских коридоров для вывоза зерна из Одессы, Черноморска и Южного. Россия гарантирует, что не будет препятствовать вывозу зерна.

Вторая часть сделки подразумевает содействие в экспорте российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Это соглашение должно действовать до июля 2025 года.

А вот первую часть сделки в марте 2023 года продлили всего на 60 дней – до 18 мая.

Как уже сообщал «Новый День», в последнее время ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и Севастополь беспилотными летательными аппаратами. Очередная попытка была предпринята накануне. И это может стоит Украине возможности экспортировать зерно.

«После совершения Украиной в октябре 2022 года террористической атаки безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», Российская Федерация приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, – заявили в Минобороны РФ. – Только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против Российской Федерации данное соглашение было возобновлено.

23 марта и 24 апреля текущего года в нарушение данных гарантий Украиной предприняты повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами.

Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации «черноморской инициативы». Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.

Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление «зерновой сделки» после 18 мая текущего года».

Москва, Мирослава Мельник

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