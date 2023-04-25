Несколько сотен человек отказались от гражданства стран Европы и США ради Крыма

Более 350 граждан стран Европы и США сменили гражданство на российское или получили вид на жительство, чтобы переселиться в Крым. Об этом сообщили в МВД России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к началу 2023 года вид на жительство в РК и Севастополе получили 58 граждан Германии, 40 граждан Литвы, 30 человек из Латвии, 23 из Эстонии, 21 из США и 16 из Италии, а также граждане .

Кроме того, в 2022 году гражданство России в Крыму и Севастополе оформили 39 переселенцев из Германии, 16 из Латвии, 14 из Литвы, граждане (теперь уже бывшие) Италии, США, Великобритании, Сербии, Эстонии, Франции , Польши, Чехии и Греции.

«Значительную долю переехавших на территорию полуострова составляют люди, которые как-либо были связаны с Россией или Советским Союзом, пишет «Абзац» со ссылкой на главу комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля. – Однако среди прибывших есть и коренные жители стран Запада».

Москва, Мирослава Мельник

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