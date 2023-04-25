Почти четверть трудового рынка Крыма находится в тени

Почти четверть трудового рынка Крыма находится в тени – об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РК Леонид Михалевский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», численность экономически активного населения республики не превышает 1 млн человек.

200 тысяч из них, по словам Михалевского, работают без заключения трудовых отношений.

В результате потери бюджета составляют около 1 миллиарда рублей. По данным чиновника, доля поступлений в республиканский бюджет от заработной платы едва превышает 47% при среднероссийском показателе 57%. Это указывает на достаточно высокую теневую занятость.

Еще одна проблема – незадекларированные доходы от сдачи в аренду недвижимости: в Крыму они в три раза ниже, чем в среднем по стране.

Симферополь, Лиана Макоба

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