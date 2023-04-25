ВСУ жалуются на эффективные авиаудары из Белоруссии

Россия ведет воздушную разведку и «интенсивно бомбит со своей и белорусской территории военные объекты в приграничье Сумской и Черниговской областей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

При этом он уверяет, что ситуация якобы находится под контролем ВСУ.

«Вражеские авиаудары наносятся преимущественно по военным объектам и инфраструктуре. К действиям на этом направлении Россия привлекла две группировки, развернутые в южной части Беларуси, а также в Брянской и Курской областях РФ, общей численностью 17 тысяч человек», – сказал Наев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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