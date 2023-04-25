«И ничего не сделают» – в Киеве расписали план нападения на Тулу

ВСУ могут нанести огромный материальный и имиджевый урон властям РФ, сделав внезапный бросок на Брянск и на Тулу, а потом долго обороняться и торговаться о безопасном выходе обратно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай.

«Сегодня, чтобы держать существующий фронт, российскому командованию приходится концентрироваться на том фронте, который сегодня существует на востоке и юге Украины. Это означает, что украинские войска без особого сопротивления окажутся в Брянске на второй день. А при определенных обстоятельствах еще через неделю это будет Тула. Если вы помните, Тула – это Подмосковье. Поэтому вопрос, а нужно ли украинцам штурмовать Брянск и Тулу? Что это даст? Во-первых, безусловно, никакие земли украинцам оккупировать не надо и планов таких нет. Но сам этот ход по занятию Брянска и Тулы создаст такой колоссальный морально-психологический урон российской власти и Путину лично, что закрыть его будет очень трудно», – рассуждает политолог.

«Придется снимать войска с основного фронта, потому что других войск у них просто нет. Представьте себе, какое количество времени понадобится российским войскам для того, чтобы выйти на неподготовленные позиции, где уже стоит украинская армия – туда, в район Брянска и Тулы. Во-первых, им придется снять его с фронта ближайшего – с луганского направления, ближе у них ничего нет. Бросить туда, но вы же понимаете, что попытка бросить какие-нибудь резервные части типа Росгвардии – это значит получить огромный разгром. Которые не окопались, которые не готовы к сопротивлению. Ядерный удар? По кому, по Брянску? Реально ничего не получится. То есть – это такой нож в спину», – прводит слова Гайдая «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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