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Среда, 26 апреля 2023, 08:22 мск

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В Крыму собираются построить еще одну большую дорогу

В Крыму собираются построить еще одну большую дорогу – об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о трассе Керчь – Феодосия – Джанкой. Предполагается, что это позволит освободить центр полуострова от грузового транспорта и сократит время доставки грузов.

«Сейчас данное решение прорабатывается, проводятся геологические изыскания, определяется стоимость и количество полос движения дороги. Затем план строительства новой трассы будет представлен в федеральное правительство», – уточнил Аксенов.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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