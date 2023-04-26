В Крыму собираются построить еще одну большую дорогу

В Крыму собираются построить еще одну большую дорогу – об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о трассе Керчь – Феодосия – Джанкой. Предполагается, что это позволит освободить центр полуострова от грузового транспорта и сократит время доставки грузов.

«Сейчас данное решение прорабатывается, проводятся геологические изыскания, определяется стоимость и количество полос движения дороги. Затем план строительства новой трассы будет представлен в федеральное правительство», – уточнил Аксенов.

Симферополь, Олег Яковенко

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