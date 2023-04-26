Севастополь и Крым лидируют по росту просроченной кредитной задолженности

Севастополь и Крым стали в России лидерами по росту просроченной задолженности по кредитам.

Как сообщили РИА «Новый День» в коллекторском агентстве «Долговой Консультант», проанализировавшем данные Центробанка, в целом, на начало марта 2023 года на балансах банков зафиксировано 1 трлн 109 млрд рублей просроченной розничной задолженности (неплатежи по кредитам более 90 дней).

Среднедушевой просроченный розничный долг на каждого жителя РФ (включая младенцев) перед банками за три года вырос в 1,5 раза и превысил 7,6 тысяч рублей. Если же говорить только об экономически активном населении (от 15 до 72 лет), показатель увеличивается в 2 раза.

«Даже с учетом поправки на инфляцию темп роста просроченной задолженности является значительным, – отмечают аналитики. – Если динамика продолжится, в будущем мы увидим значительное увеличение количества банкротств физических лиц».

Лидерами по приросту долгов стали Севастополь и Крым: в первом задолженность за 3 года увеличилась на 197%, во втором – 185%.

Сами суммы среднедушевого долга пока незначительны – 1 тыс 316 и 1 тысяча 645 рублей соответственно – это самые низкие показатели в стране. Да и портфели кредитных долгов пока небольшие – около 700 тысяч рублей в Севастополе и 3 млн 120 тысяч в Крыму.

Однако рост задолженности за 3 года в 3 раза оптимизма не внушает.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»