С 27 апреля скорость проверки на Крымском мосту существенно повысится

С 27 апреля скорость проверки на Крымском мосту превысит 250 авто в час. Об этом заявил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

По данным Минтранса России 27 апреля завершится модернизация досмотровых пунктов с расширенным штатом сотрудников, что позволит существенно повысить пропускную способность моста с 28 апреля.

КАк уже сообщал «Новый День», ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на Крымском мосту установят не менее 40 дополнительных пунктов досмотра, чтобы сократить время его прохождения до одного часа.

К лету скорость проверки возрастет до 700 авто в час, обещают в республиканском минтрансе.

Симферополь, Олег Яковенко

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