С 27 апреля скорость проверки на Крымском мосту существенно повысится

С 27 апреля скорость проверки на Крымском мосту превысит 250 авто в час. Об этом заявил министр транспорта РК Николай Лукашенко.
По данным Минтранса России 27 апреля завершится модернизация досмотровых пунктов с расширенным штатом сотрудников, что позволит существенно повысить пропускную способность моста с 28 апреля.
КАк уже сообщал «Новый День», ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на Крымском мосту установят не менее 40 дополнительных пунктов досмотра, чтобы сократить время его прохождения до одного часа.
К лету скорость проверки возрастет до 700 авто в час, обещают в республиканском минтрансе.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube