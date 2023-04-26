ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта в военно-морском госпитале в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возбуждены дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (содействие террористической деятельности) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По информации ведомства, теракт планировался в Военно-морском клиническом госпитале Министерства обороны РФ в Симферополе. При обыске у подозреваемого, гражданина РФ, изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

Симферополь, Олег Яковенко

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