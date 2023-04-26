Крымский школьник стал фигурантом уголовного дела за продажу собственного спортинвентаря

Крымский школьник стал фигурантом уголовного дела за продажу собственного спортивного инвентаря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученик 11 класса из Белогорского района давно увлекается восточными единоборствами. Но недавно перенес операцию, и тренировки пришлось отложить на неопределенный срок. Поэтому он выставил свой спортинвентарь, среди которого были и нунчаки, на маркетплейсе.

Когда приехал на встречу с потенциальным покупателем, его поджидали люди в погонах.

«За контрольной закупкой последовала экспертиза, товар признали холодным оружием и завели уголовное дело за его сбыт», – пишет telegram-канал Mash на волне.

Симферополь, Олег Яковенко

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