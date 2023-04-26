ВСУ: Контрнаступление «тихонечко идёт»

Украинское контрнаступление, может быть, незаметно, но оно идёт «маленькими шагами».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила представитель сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Контрнаступление уже тихонечко идёт маленькими шагами. Мы не склонны недооценивать врага, знаем его мощь и потенциал и работаем методически над тем, чтобы эти мощности и возможности были минимизированы», – сказала Гуменюк.

Отметим, что на фронте пока отмечается лишь продвижение войск РФ на отдельных участках. О каких-то успешных украинских контрударах не сообщалось.

Напомним, ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что контрнаступление – «это сложное и многозначное понятие».

Симферополь, Валентин Карамазов

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