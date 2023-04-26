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Среда, 26 апреля 2023, 18:40 мск

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Турция предлагает остановить боевые действия на пять лет

После телефонного разговора Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, по итогам которого китайский лидер предложил немедленно остановить огонь, Турция также выступила за мирные переговоры между Украиной и РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калин.

«Вместо того, чтобы продолжить войну, давайте остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное – остановим кровопролитие. Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации», – сказал он.

Калин добавил, что продолжение этой войны и расширение ее рамок «угрожают глобальным бедствием».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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