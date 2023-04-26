Словения тайно передала Украине 20 бронетранспортёров для наступления

Двадцать БТР Valuk передали власти Словении Украине, не поставив в известность СМИ и общественность страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает местное издание 24UR.

«Валуки» предназначены для перевозки пехоты и защиты ее от противопехотных мин и пехотного оружия калибром до 12,7 мм.

Официального подтверждения от словенского правительства до сих пор нет.

Техника была доставлена самолетом в одну из близлежащих стран. У Словении есть возможность использовать стратегический транспортный самолет С17, в котором могли бы разместиться по четыре «Валука». Остановка, по-видимому, была в одном из двух логистических центров сбора помощи Украине в Польше или Словакии.

Также издание утверждает, что техника сыграют свою роль в «большом весеннем наступлении ВСУ», которое начнется через несколько недель.

Симферополь, Валентин Карамазов

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