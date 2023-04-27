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Четверг, 27 апреля 2023, 06:26 мск

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В Евпатории взвоют сирены

Сегодня в Евпатории взвоют сирены, но горожан просят не паниковать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава городской администрации Елена Демидова сообщила, что 27 апреля планируется проведение комплексной проверки системы оповещения и информирования населения.

«В 10:00, 13:00 и 15:00 будут включены сирены с функцией громкоговорителя, – уточнила градоначальница. – Просьба сохранять спокойствие».

Евпатория, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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