Сегодня в Евпатории взвоют сирены, но горожан просят не паниковать.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава городской администрации Елена Демидова сообщила, что 27 апреля планируется проведение комплексной проверки системы оповещения и информирования населения.
«В 10:00, 13:00 и 15:00 будут включены сирены с функцией громкоговорителя, – уточнила градоначальница. – Просьба сохранять спокойствие».
Евпатория, Олег Яковенко
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