В том, что Крым вошел в состав России виноваты США. Об этом завил претендент на пост президента Турции Догу Перинчек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидер турецкой партии «Родина» неоднократно говорил, что считает полуостров российской территорией, а его партия признала новые республики. Теперь в эфире телеканала CNN Türk он уточнил свою позицию:

«Во времена Советского Союза границы не проводились по национальностям, поэтому значительное большинство там составляют русские. И в Крыму русские и крымские татары предпочитают быть частью России, и турки тоже, – заявил Перинчек в эфире – Но когда СССР распался, часть русского населения осталась на Украине, и сейчас они говорят: мы не хотим жить под властью Украины. Раньше это могло сработать, потому что на Украине была дружественная русским администрация, но сейчас, когда пришла Америка и всё там развалила, русские стали этому сопротивляться».

Анкара, Мирослава Мельник

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