Главгосэкспертиза одобрила проект железной дороги до аэропорта Симферополя

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект создания железной дороги до аэропорта Симферополя.
Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, планируется построить 14 км электрифицированного железнодорожного пути, два модульных поста,
контрольно-пропускной пункт, павильон для обслуживания пассажиров и другие объекты.
Для высадки и посадки пассажиров возведут 250-метровую платформу с навесом.
Ожидается, что по новой железнодорожной ветке смогут проходить 33 пары пригородных поездов в сутки.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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