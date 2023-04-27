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Четверг, 27 апреля 2023, 11:32 мск

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Главгосэкспертиза одобрила проект железной дороги до аэропорта Симферополя

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект создания железной дороги до аэропорта Симферополя.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, планируется построить 14 км электрифицированного железнодорожного пути, два модульных поста,

контрольно-пропускной пункт, павильон для обслуживания пассажиров и другие объекты.

Для высадки и посадки пассажиров возведут 250-метровую платформу с навесом.

Ожидается, что по новой железнодорожной ветке смогут проходить 33 пары пригородных поездов в сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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