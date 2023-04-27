В Крым пришли ливни и грозы

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронта сегодня во второй половине дня и в течение суток 28 апреля на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы.

Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.

Выходные и первый день мая в Крыму тоже обещают быть дождливыми.

Симферополь, Лиана Макоба

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