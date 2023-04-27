За фото и видео работы ПВО придется платить штраф

За публикацию информации о военных объектах на территориях России с особым правовым режимом могут установить административную ответственность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект закона о внесении соответствующих изменений в КоАП РФ разработал Госсовет Республики Крым.

Крымские депутаты предлагают запретить фото и видеосъемку систем обороны, позволяющей определить их фактическое месторасположение.

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов, представляя проект на комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых регионов в правовую систему РФ, заявил, что принятие закона снизит «вероятность вскрытия позиций и нанесения ударов по средствам авиации, ПВО и охраняемой ими критически важной военной и гражданской инфраструктуре». И сообщил, что предложение поддержано военной прокуратурой Черноморского флота.

Комиссия проект тоже одобрила.

Москва, Олег Яковенко

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