Отключением света в Симферополе занялась прокуратура

Прокуратура Крыма начала проверку по факту отключения электроснабжения в Симферополе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня из-за технологического нарушения на линии 10 кВ без света остались более 3 тысяч 900 абонентов. Энергоснабжение восстановили к 12:30.
Однако прокуратура намерена дать оценку деятельности контролирующих органов по соблюдению требований жилищно- коммунального законодательства.
В числе прочего будет проверена периодичность проведения регламентных работ на трансформаторных подстанциях в целях исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам.
Симферополь, Лиана Макоба
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