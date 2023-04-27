В Крыму ожидается повышение уровня воды в реках. Об этом предупреждает ГУ МЧС по РК.
Как уже сообщал «Новый День», через полуостров проходит холодный фронт, в течение нескольких дней ожидаются сильные ливни, которые могут спровоцировать переполнение водоемов.
«В течение суток 28 апреля и в первой половине 29 апреля на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок», – уточнили в ведомстве.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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