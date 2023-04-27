Киев склоняет Римского папу к «формуле Зеленского»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом глава украинского Кабмина рассказал в своем Tg-канале.

Он сообщил, что пригласил понтифика посетить Украину, и выразил надежду, что Ватикан присоединится к так называемой формуле Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. Как известно, этот «мирный план» предполагает «выход Украины на границы 1991 года» и уже давно отвергнут Москвой.

«Мы ценим усилия Святого Престола, направленные на завершение войны, и считаем, что лучший путь к миру – это формула президента Украины Владимира Зеленского. Надеемся, Ватикан присоединится к ее реализации, в частности, к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны», – написал Шмыгаль.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»