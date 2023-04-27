ВСУ нарвутся на «зубы дракона» при наступлении на Крым – Reuters

Мощные оборонительные позиции России в основном сосредоточены у линии фронта на юго-востоке Запорожской области, а также на узком участке земли, соединяющем Крым с материковой Украиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Reuters со ссылкой на «данные разведки».

«Противотанковые рвы достаточно глубокие и широкие, чтобы препятствовать наступлению танков и бронетехники. Затем идут бетонные «зубы дракона», которые служат баррикадами в форме пирамиды. Траншеи лежат примерно на километр позади рвов», – перечисляют журналисты издания.

Также, по данным Reuters, в оборонительные сооружения входят «баррикады, зигзагообразные окопы, минные поля, колючая проволока и замаскированные позиции техники».

Симферополь, Иван Капустин

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