Севастополец насиловал дочь-подростка

Житель Севастополя предстанет перед судом за совершение половых преступлений против несовершеннолетней дочери.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Нахимовского района Севастополя, обвиняемого в изнасиловании и совершении иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

С декабря 2021 по март 2022 года мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, насиловал 13-летнюю дочь.

Подавленное психологическое состояние подростка заметили учителя в школе. Им удалось разговорить девочку, и она рассказала, что она дома половому насилию со стороны отца. Педагоги обратились в полицию.

«Следователями во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по городу Севастополю причастность мужчины к совершению насильственных преступлений против несовершеннолетней дочери была установлена, – сообщили в ведомстве. – По ходатайству следователя судом он был заключен под стражу, где содержится по настоящее время.

Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые экспертизы.

Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд».

Севастополь, Лиана Макоба

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