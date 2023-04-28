Счетная палата РФ проверит траты на реконструкцию одной из площадей Ялты

Жители Симферополя обратились в Счетную плату РФ с просьбой проверить, как потрачены средства на ремонт площади Советской в Ялте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно отчету чиновников, 408 млн рублей на демонтаж старых конструкций, подготовку котлована для сухого фонтана, перенос коммуникаций, новую плитку, малые архитектурные формы и зеленые насаждения. Деньги на реконструкцию выделялись из бюджета Москвы.

Однако ялтинцы заявили, что принципиально на площади практически ничего не изменилось.

Они обратились к главе РК Сергею Аксенову, но ответа не дождались. Между тем, появилась информация о планах подобным же образом и тоже за счет московского бюджета реконструировать одну из площадей Алушты, где и так много вопросов к только что отремонтированной набережной.

Ялтинцы написали в Счетную палату России с просьбой проверить затраты. В ведомстве это заявление приняли в работу и поручили своим подразделениям в Крыму и Москве проверить соответствие качества выполненных работ заявленной цене.

Симферополь, Лиана Макоба

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