Россия не предпримет ничего эсктраординарного в случае поставок Киеву американских боевых самолётов F-16 и продолжит, как и ранее, вести себя – даже более сдержанно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в соцсети заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Запад уже называл типы вооружений, которые «спровоцируют эскалацию» со стороны РФ в случае поставки на Украину, но они так ничего и не спровоцировали. Это – артиллерия, РСЗО, ПВО, танки и ракеты дальнего радиуса действия. Точно так же ничего страшного не случится, если Киев получит F-16, и даже – наоборот.

«Предоставление Украине Ф-16 будет, скорее, сдерживать Россию, чем «провоцировать» её. Пора сделать этот шаг», – написал Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

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