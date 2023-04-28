В Севастополе снесут жилую пятиэтажку

В Севастополе снесут новую пятиэтажку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многоэтажный жилой дом №58 на улице Героев Бреста построили на участке, выделенном под индивидуальное жилое строительство.

Гагаринский районный суд еще в августе 2016 года признал строительство незаконным и постановил здание снести. Но собственник это решение не выполнил.

Поэтому город снесет дом самостоятельно, а потом выставит счет собственнику.

«24 апреля был проведен осмотр помещений, по результатам которого ценные или какие-либо иные вещи обнаружены не были», – сообщили в правительстве Севастополя.

И рекомендовали горожанам перед приобретением бюджетного жилья внимательно изучать документы и проверять, есть ли разрешение на строительство многоквартирного жилого дома и соответствует ли это виду разрешенного использования земельного участка.

Севастополь, Лиана Макоба

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