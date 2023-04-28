В Севастополе резко выросло число предложений на рынке коммерческой недвижимости: продаются и маленькие торговые лотки, и большие гостиницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данные момент выставлены на продажу помещение ресторана в Артбухте. «Для инвестора предложение заманчивое, так как место расположения – центр города – для ресторанного бизнеса очень привлекательное», – пишет telegram-канал «Бизнес Крым».

Еще один объект по аналогичной цене – отель «Херсонес» с инвестиционной точки зрения менее привлекателен, так как его окупаемость под большим вопросом. Кстати, отмечают аналитики, недвижимости туристической сферы сегодня на рынке очень мало.

А вот торговых площадей хоть отбавляй: склады, магазины, места на рынках и целые торговые комплексы. Так, выставлены на продажу торговые центры «Капитан» и «Адмирал». Последний сегодня является самым дорогим объектом коммерческой недвижимости, продаваемой в Севастополе, – за него просят 1,5 млрд рублей.

Чем объясняется рост предложений в этой сфере, пока не уточняется.

Севастополь, Лиана Макоба

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