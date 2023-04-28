На востоке Крыма увеличат пропускную способность железной дороги

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство двухпутных вставок на железной дороге в восточной части Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», количество и длина пассажирских составов, следующих на полустров с материка увеличивается, а это требует модернизации и расширения провозной способности железнодорожной инфраструктуры.

«Развитие инфраструктуры на участке Владиславовка – Семь Колодезей учитывает потребность пропуска 12 пар пассажирских поездов в сутки к 2025 году. Расчетная интенсивность движения грузовых составов – 19 пар в сутки», – сообщили в ведомтсве.

Работы пройдут на территории Кировского и Ленинского районов Республики Крым. Проект предусматривает выделение двух этапов строительства. Задача первого этапа – обеспечить необходимую пропускную способность участка Владиславовка – Семь Колодезей. На втором этапе планируется реконструкция существующей на данном участке железнодорожной инфраструктуры.

Строительная длина участка реконструкции на первом этапе составит 32,12 км и 25,82 км – на втором.

Для увеличения пропускной способности станции Владиславовка необходимо удлинение приемоотправочных путей до полезной длины не менее 1100 м. На перегоне Петрово – Семь Колодезей предполагается устройство второго главного пути.

В связи с размещением на Крымской железной дороге дополнительных путей общего пользования федерального значения одновременно пройдет реконструкция инженерных сетей и сооружений, переездов и автомобильных подъездов к ним.

Проект также включает строительство надземного пешеходного перехода на станции Семь Колодезей длиной 45,1 м. Конструкции перехода рассчитаны на сейсмическое воздействие интенсивностью 8 баллов.

Симферополь, Лиана Макоба

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