Экс-премьер Словакии Роберт Фицо пообещал прекратить поставки оружия Украине в случае своей победы на внеочередных выборах в сентябре 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», партия SMER, которую возглавляет ФИЦО, лидирует в предвыборных опросах и имеет поддержку на уровне 20%. Бывший премьер получил высокие рейтинги, в том числе критикуя нынешнее правительство за его проамериканскую позицию.

«Я не хочу поставлять смертоносное оружие в Украину только ради хорошего имиджа среди западных стран. Мы имеем право на собственное мнение», – цитирует Фицо Bloomberg.

Кроме того, во время встреч с послами США, Великобритании и ЕС, прошедших на этой неделе, Фицо заявил: если вернется в должность, то Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО.

«Введение Украины в НАТО означало бы начало Третьей мировой войны, и поэтому у нас есть серьезная проблема с этим. Надеюсь, у Запада хватит ума не идти на открытую войну с Российской Федерацией».

Братислава, Мирослава Мельник

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