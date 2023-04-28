Собственность украинских олигархов в Крыму начнут распродавать через несколько месяцев

Бывшую собственность украинских олигархов, национализированную в Крыму, начнут распродавать во второй половине текущего года.

Как уже сообщал «Новый День», власти РК национализировали более 500 объектов, ранее принадлежавших украинским бизнесменам и политикам. По словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, сейчас проводится инвентаризация имущества, постановка на государственный и кадастровый учет, регистрации права собственности республики и передача в казну Крыма либо закрепление за государственными учреждениями.

Далее все это имущество будет выставлено на продажу. По предварительным данным, первые конкурсы будут объявлены во втором полугодии 2023 года.

Симферополь, Олег Яковенко

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