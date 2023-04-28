«Не выходите на улицу!» В Севастополе возможен потоп

Жителей Севастополя просят не выходить из дома, а если уж пришлось, опасться низин – в городе возможен потоп.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас практически на ьвсей территории Крымского полуострова идет дождь. Через несколько часов он может перерасти в сильный ливень.
«К 18:00 – 21:00 мск количество осадков может достигнуть месячного значения всего за сутки (норма – 26 мм в месяц, специалисты дают прогноз – до 30 мм за день), – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – МЧС рекомендует воздержаться от посещения улицы. При обильных осадках могут произойти засорения ливнестоков, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей».
Отметим, что сегодня в Евпатории из-за сильного дождя пришлось остановить движение трамваев.
Севастополь, Лиана Макоба
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