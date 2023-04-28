В Крыму предложили альтернативу шествию Бессмертного полка

Жителям Крыма предложили альтернативу шествию Бессмертного полка.
Как уже сообщал «Новый День», власти РК, руководствуясь соображениями безопасности, отменили массовые мероприятия, приуроченные к 9мая, включая шествие Бессмертного полка.
В качестве альтернативного варианта предлагается организовать Бессмертный автополк: прикрепить фотографию участника войны к заднему стеклу автомобиля.
Аналогичным образом можно выставить портреты фронтовиков в окнах жилых домов и административных зданий. Или прикрепить фото к одежде.
До 5 мая портрет участника Великой Отечественной войны можно бесплатно распечатать в МФЦ.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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