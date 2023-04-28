В Словакии испугались фотографий собственных военных объектов в русских аккаунтах

В Словакии всерьёз опасаются, что появляющиеся в российском сегменте сети интернет кадры с военной техникой для ВСУ могут угрожать нацбезопасности страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении Минобороны Словакии.

Опасение у словацкой стороны вызывает то, что эти кадры публикуют российские военкоры. На фотографиях, в том числе, видны аэродромы и другие военные объекты Словакии.

«Один из них недавно опубликовал карту с расположением промышленной зоны в восточной части Словакии, где перевозятся британские самоходные гаубицы AS-90, и подкрепил аматорскими фотографиями, на которых виден грузовик с гаубицами», – сказал словацкий военачальник.

В Минобороны Словакии добавили, что «сотрудники военной разведки обратят внимание на такие изображения и то, куда они попадают».

Симферополь, Валентин Карамазов

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